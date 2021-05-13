В переходе киевской станции метро Лесная у женщины начались роды, она родила еще до приезда «скорой».

Инцидент произошел в среду, 12 мая, сообщает Сегодня.

Отмечается, что роженице помогали сотрудники метро, полиции, а также пассажиры.

Роды начались прямо в подземном переходе, который ведет к станции метрополитена Лесная.

По предварительной информации, женщина родила еще до приезда «скорой помощи». Медиков ждали восемь минут.

По данным издания, на свет появился мальчик. А его мама — жительница Броваров. Ее сразу же отвезли в броварскую больницу.

Напомним, 2 года назад в Полтаве женщина родила ребенка на остановке общественного транспорта.