В Николаевской области на дороге «‎Николаев — Ковалевка» водитель BMW потерял управление и вылетел на обочину – машина перевернулась. В результате ДТП один пассажир погиб, второго доставили в больницу, а водитель отказался от госпитализации.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Заведено уголовное дело по признакам части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с лишением водительских прав до трех лет.

Водитель задержан, ему подготавливается подозрение, после чего суд изберет меру пресечения.

Устанавливаются все обстоятельства автоаварии и ее причины.

Напомним, 8 февраля, на трассе в Николаевской области легковое авто слетело с дороги в кювет и перевернулось.