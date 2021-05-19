Сегодня, 19 мая, около 12:30 в полицию поступило сообщение о том, что на территорию Николаевского тепловозоремонтного завода пытается проникнуть группа неизвестных мужчин и блокирует работу предприятия.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

«На место прибыла следственно-оперативная группа и руководство Николаевского районного управления полиции, спецназовцы роты полиции особого назначения и тактико-оперативного реагирования патрульной полиции, которые обеспечивали охрану общественного порядка», — говорится в сообщении.

В настоящее время участники инцидента с места конфликта уехали. Обстоятельства происшествия выясняются, проверяется документация, предоставленная обеими сторонами.

Напомним, 15 мая стало известно, что на 51-м году жизни в результате осложнений после перенесенной короновирусной болезни скоропостижно ушел из жизни директор Николаевского тепловозоремонтного завода Вячеслав Симченко.