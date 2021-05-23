В субботу, 22 мая, сотрудники полиции задержали водителя «ГАЗели» со свежесрубленной древесиной ясеня и акации в объеме 7 кубов, на которую у водителя не было документов.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

В дежурную часть Вознесенского районного управления поступило сообщение от жителя района о том, что из села Мартыновское, что в сторону города Вознесенск движется автомобиль марки ГАЗель, в котором перевозят стволы деревьев.

— В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств уголовного преступления, а также всех лиц, причастных к незаконной порубки деревьев, - отмечают в полиции.

ГАЗель с дровами следователи поместили на площадку временного содержания транспортных средств Вознесенского районного управления полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство, санкция статьи предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.

Ранее полиция открыла уголовное дело по поводу конфликта вокруг базы отдыха «Волна» в Коблево, который произошел вечером 19 мая.

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