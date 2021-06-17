В зоне операции Объединенных сил вследствие обстрела боевиков украинский военный получил пулевое ранение.

Об этом сообщает в Facebook оперативно-тактическая группировка «Північ».

— Сегодня, 17 июня, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Північ», около 18.30, вследствие прицельного обстрела российско-террористическими вооруженными формированиями позиций наших подразделений, вблизи населенного пункта Новотошковское, военнослужащий Вооруженных сил Украины получил пулевое ранение, — говорится в сообщении.

Как отмечается, после оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в госпиталь. Его состояние — средней тяжести.

На месте работают должностные лица воинской части и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины.

Как сообщалось, в районе проведения операции Объединенных сил в результате обстрела боевиков украинский военный получил осколочное ранение.

До этого, на Донбассе погиб военнослужащий Роман Галух. Он был родом из города Рава-Русская Львовской области.