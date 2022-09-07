В ночь на 7 сентября город Славянск в Донецкой области получил очередной вражеский удар, повреждена школа и жилой дом, под завалами могут быть люди.

Об этом сообщил начальник военной администрации города Вадим Лях.

«Одно из попаданий произошло в микрорайоне Черевковка. Пострадала школа №4. К счастью, обошлось без жертв. А вот вторым попаданием в доме № 43 на улице Торской полностью разрушен один из подъездов. Взрывной волной повреждены и соседние здания», – отметил он.

По информации главы общества, под завалами могут быть люди. Ведутся спасательные работы. Количество пострадавших пока неизвестно.

Напомним, вчера утром россияне дважды попали по центру Харькова – разрушили жилой дом.