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В ночь на 7 сентября город Славянск в Донецкой области получил очередной вражеский удар, повреждена школа и жилой дом, под завалами могут быть люди.
Об этом сообщил начальник военной администрации города Вадим Лях.
«Одно из попаданий произошло в микрорайоне Черевковка. Пострадала школа №4. К счастью, обошлось без жертв. А вот вторым попаданием в доме № 43 на улице Торской полностью разрушен один из подъездов. Взрывной волной повреждены и соседние здания», – отметил он.
По информации главы общества, под завалами могут быть люди. Ведутся спасательные работы. Количество пострадавших пока неизвестно.
Напомним, вчера утром россияне дважды попали по центру Харькова – разрушили жилой дом.
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В ночь на 7 сентября город Славянск в Донецкой области получил очередной вражеский удар, повреждена школа и жилой дом, под завалами могут быть люди.
Об этом сообщил начальник военной администрации города Вадим Лях.
«Одно из попаданий произошло в микрорайоне Черевковка. Пострадала школа №4. К счастью, обошлось без жертв. А вот вторым попаданием в доме № 43 на улице Торской полностью разрушен один из подъездов. Взрывной волной повреждены и соседние здания», – отметил он.
По информации главы общества, под завалами могут быть люди. Ведутся спасательные работы. Количество пострадавших пока неизвестно.
Напомним, вчера утром россияне дважды попали по центру Харькова – разрушили жилой дом.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга