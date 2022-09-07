Во вторник, 6 сентября, в Николаеве произошел пожар в квартире на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома. В квартире находился ее владелец.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Николаевской области.

Пожар случился на улице 3-й Слободской. В службу спасения сообщение поступило 6 сентября в 19:15. Возгорание ликвидировали на площади 0,5 квадратных метров.

Сотрудники ГСЧС спасли владельца квартиры. Мужчину 1940 года рождения госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи с диагнозом отравления продуктами горения.

По информации спасателей, причиной пожара стало неосторожное обращение мужчины с огнем во время курения.

Напомним, что с начала российского вторжения в Николаевской области повреждены частично или полностью 10597 гражданских объекта.