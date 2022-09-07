С начала российского вторжения в Николаевской области повреждены частично или полностью 10597 гражданских объекта.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОВА, передает Другое ТВ.

Из них:

объекты жилищного фонда – 6909,

медицинские учреждения – 70,

учебные заведения – 344,

заведения культуры – 159,

объекты промышленных предприятий – 127,

объекты жизнеобеспечения: газо – 861, электро – 619, водо – 29, теплоснабжение – 95,

другие не военные объекты – 1384 год.

В области продолжаются работы по восстановлению газо- и электроснабжения в населенных пунктах, пострадавших в результате войны. В настоящее время без газоснабжения всего 6344 потребителя.

В настоящее время прекращено электроснабжение, водоснабжение, водоотвод в 92 населенных пунктах (в трех – частично) Баштанского и Николаевского районов.

Напомним, что в ночь на 7 сентября город Славянск в Донецкой области получил очередной вражеский удар, повреждена школа и жилой дом, под завалами могут быть люди.