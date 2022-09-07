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С начала российского вторжения в Николаевской области повреждены частично или полностью 10597 гражданских объекта.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОВА, передает Другое ТВ.
Из них:
В области продолжаются работы по восстановлению газо- и электроснабжения в населенных пунктах, пострадавших в результате войны. В настоящее время без газоснабжения всего 6344 потребителя.
В настоящее время прекращено электроснабжение, водоснабжение, водоотвод в 92 населенных пунктах (в трех – частично) Баштанского и Николаевского районов.
Напомним, что в ночь на 7 сентября город Славянск в Донецкой области получил очередной вражеский удар, повреждена школа и жилой дом, под завалами могут быть люди.
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С начала российского вторжения в Николаевской области повреждены частично или полностью 10597 гражданских объекта.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОВА, передает Другое ТВ.
Из них:
В области продолжаются работы по восстановлению газо- и электроснабжения в населенных пунктах, пострадавших в результате войны. В настоящее время без газоснабжения всего 6344 потребителя.
В настоящее время прекращено электроснабжение, водоснабжение, водоотвод в 92 населенных пунктах (в трех – частично) Баштанского и Николаевского районов.
Напомним, что в ночь на 7 сентября город Славянск в Донецкой области получил очередной вражеский удар, повреждена школа и жилой дом, под завалами могут быть люди.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга