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Сегодня 07 сентября, в одном из районов выполнения задач, подразделениями противовоздушной обороны 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины были успешно сбиты два российских штурмовика Су-25 «Грач».
Об этом сообщает Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины.
— Бронированные самолеты оккупантов были навсегда приземлены расчетами ПЗРК «Игла». На видео зафиксирована боевая работа зенитчиков 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины, — говорится в сообщении.
Как сообщалось, россияне потеряли на войне в Украине 50 тысяч 610 человек. За сутки ликвидировано 460 оккупантов, наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.
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Сегодня 07 сентября, в одном из районов выполнения задач, подразделениями противовоздушной обороны 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины были успешно сбиты два российских штурмовика Су-25 «Грач».
Об этом сообщает Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины.
— Бронированные самолеты оккупантов были навсегда приземлены расчетами ПЗРК «Игла». На видео зафиксирована боевая работа зенитчиков 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины, — говорится в сообщении.
Как сообщалось, россияне потеряли на войне в Украине 50 тысяч 610 человек. За сутки ликвидировано 460 оккупантов, наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга