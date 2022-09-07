Сегодня 07 сентября, в одном из районов выполнения задач, подразделениями противовоздушной обороны 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины были успешно сбиты два российских штурмовика Су-25 «Грач».

Об этом сообщает Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины.

— Бронированные самолеты оккупантов были навсегда приземлены расчетами ПЗРК «Игла». На видео зафиксирована боевая работа зенитчиков 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины, — говорится в сообщении.

Как сообщалось, россияне потеряли на войне в Украине 50 тысяч 610 человек. За сутки ликвидировано 460 оккупантов, наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.