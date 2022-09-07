Командир отдельной тактической группы Аэроразведки с позывным «Мадяром» раскрыл детали наступления ВСУ на херсонском направлении. Он отметил, что сейчас наступательные действия украинской армии значительно отличаются от тех, которые вела украинская армия, начиная с 2014 года.

Об этом рассказал в эфире национального телемарафона.

— Наступательные действия в этой войне несколько отличаются даже от войны в 2014 году. Эта война, по сути, другая. Дрон, арта, лопата, – сказал «Мадяр».

По его словам, силы украинской армии на херсонском направлении нацелены на то, чтобы сузить так называемый «огневой мешок», созданный силами российской армии.

— Так называемый огневой мешок, образовавшийся на правом берегу Днепра, он концентрирован определенным количеством врага, но у них полностью отрезана поставка боекомплектов, боезапасов и так далее. Она (поставка, — прим.) происходит, но очень ограниченными шагами, потому что все мосты и инфраструктурные сообщения они разрушены, полуразрушены или находятся под плотным огненным уходом ВСУ, рассказал боец.

Еще одной важной задачей украинской армии, по словам командира, является истощение россиян, которые остаются на правом берегу Днепра.

— Сужая сектор этого огненного пятна на правобережье, мы фактически должны иметь выносливость, терпение и истощить оставшийся контингент. Кольцо правильно сужается. Здесь нужна, кроме всего прочего, изнурительная огненная деятельность ВСУ, которая происходит благодаря высокоточному и дальнобойному вооружению, которое мы получаем, — объяснил «Мадяр».

Напомним, раненые военные, с которыми пообщались журналисты Washington Post , говорят, что им не хватает артиллерии, чтобы выбить российские войска с позиций, на которых они закрепились.

По данным Института изучения войны, в странские войска продвигаются по нескольким направлениям в западной части Херсонской области и закрепили территорию за рекой Северский Донец в Донецкой области.