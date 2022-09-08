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Российские войска за минувшие сутки, 7 сентября, нанесли пять ракетных ударов по Харькову, повредили объект критической инфраструктуры и производственные помещения.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
После полуночи оккупанты ударили по Холодногорскому и Салтовскому районам города. Предварительно снова применили ракеты комплекса С-300.
Поврежден объект критической инфраструктуры, помещения на территории производства. К этой минуте пострадавших нет.
В области наносили удары по Харьковскому, Изюмскому, Чугуевскому, Богодуховскому районам.
После 2 часов ночи от нескольких ударов оккупантов пострадали две женщины в Дергачевской общине Харьковского района. Пострадавшие были госпитализированы со взрывчатыми и осколочными ранениями. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки, возникли пожары.
Кроме того, в течение суток медики госпитализировали двух человек в Чугуевском районе, еще одного - Харьковском, трех - в Изюмском, среди них ребенок 2 года. Состояние пострадавших — среднее.
— Военные Вооруженных Сил Украины успешно отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Питомник, Григоровка и Русские Тишки. Также отразили наступления оккупантов в районе села Дибровное, Барвенковской общины. По всем направлениям ВСУ держат позиции, — отметил глава ОВА.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в обращении в среду, 7 сентября, рассказал о «хороших новостях» из Харьковской области, но уточнил, что называть освобожденные населенные пункты пока нельзя.
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Российские войска за минувшие сутки, 7 сентября, нанесли пять ракетных ударов по Харькову, повредили объект критической инфраструктуры и производственные помещения.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
После полуночи оккупанты ударили по Холодногорскому и Салтовскому районам города. Предварительно снова применили ракеты комплекса С-300.
Поврежден объект критической инфраструктуры, помещения на территории производства. К этой минуте пострадавших нет.
В области наносили удары по Харьковскому, Изюмскому, Чугуевскому, Богодуховскому районам.
После 2 часов ночи от нескольких ударов оккупантов пострадали две женщины в Дергачевской общине Харьковского района. Пострадавшие были госпитализированы со взрывчатыми и осколочными ранениями. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки, возникли пожары.
Кроме того, в течение суток медики госпитализировали двух человек в Чугуевском районе, еще одного - Харьковском, трех - в Изюмском, среди них ребенок 2 года. Состояние пострадавших — среднее.
— Военные Вооруженных Сил Украины успешно отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Питомник, Григоровка и Русские Тишки. Также отразили наступления оккупантов в районе села Дибровное, Барвенковской общины. По всем направлениям ВСУ держат позиции, — отметил глава ОВА.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в обращении в среду, 7 сентября, рассказал о «хороших новостях» из Харьковской области, но уточнил, что называть освобожденные населенные пункты пока нельзя.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга