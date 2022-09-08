Российские войска за минувшие сутки, 7 сентября, нанесли пять ракетных ударов по Харькову, повредили объект критической инфраструктуры и производственные помещения.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

После полуночи оккупанты ударили по Холодногорскому и Салтовскому районам города. Предварительно снова применили ракеты комплекса С-300.

Поврежден объект критической инфраструктуры, помещения на территории производства. К этой минуте пострадавших нет.

В области наносили удары по Харьковскому, Изюмскому, Чугуевскому, Богодуховскому районам.

После 2 часов ночи от нескольких ударов оккупантов пострадали две женщины в Дергачевской общине Харьковского района. Пострадавшие были госпитализированы со взрывчатыми и осколочными ранениями. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки, возникли пожары.

Кроме того, в течение суток медики госпитализировали двух человек в Чугуевском районе, еще одного - Харьковском, трех - в Изюмском, среди них ребенок 2 года. Состояние пострадавших — среднее.

— Военные Вооруженных Сил Украины успешно отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Питомник, Григоровка и Русские Тишки. Также отразили наступления оккупантов в районе села Дибровное, Барвенковской общины. По всем направлениям ВСУ держат позиции, — отметил глава ОВА.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в обращении в среду, 7 сентября, рассказал о «хороших новостях» из Харьковской области, но уточнил, что называть освобожденные населенные пункты пока нельзя.