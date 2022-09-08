В результате обстрела Индустриального района Харькова погибли и ранены. Два человека погибли, еще 5 травмированы.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олега Синегубова.

—По предварительным данным медиков, 2 человека погибли, 5 получили ранения, — отметил он.

По данным главы региона, все профильные службы работают на местах попадания.

Кроме того, мэр Харькова Игорь Терехов показал последствия обстрелов Индустриального района города.

Напомним, что Служба безопасности Украины задержала еще одного корректировщика, который собирал и передавал информацию о местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ в Николаеве.