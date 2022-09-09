На территории Николаевской области за сутки 8 сентября спасатели зарегистрировали шесть пожаров. Один из них возник в результате вражеских обстрелов.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

После обстрела российскими войсками произошел пожар лиственного и хвойного леса на территории Березнеговатского лесного хозяйства Баштанского района. О пожаре спасателей известили в 13:34. Пожар был потушен в 15:39 на общей площади 2,5 гектара, из которых полтора гектара — лиственного леса, один гектар — хвойного.

Остальные пять пожаров, по данным ГСЧС, не связаны с боевыми действиями.

В селе Синюхин Брод Синюхинобродской громады Первомайского района горел автомобиль ВАЗ 2106. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки.

В административном здании Новосветловского психоневрологического интерната горели хозяйственные помещения. О возгорании спасателей известили в 15:00, в 16:25 пожар был ликвидирован на площади 30 квадратных метров.

В городе Новая Одесса, что в Николаевском районе, загорелось в котельной на территории частного дома. Предварительная причина возникновения – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Еще два пожара произошли на открытых территориях. Первая – в селе Дмитровка Куцурубской громады Николаевского района. Здесь из-за неосторожного обращения с огнем горела сухая трава на площади 4,5 гектара. Второй случай зарегистрирован в селе Капустино Мишково-Погореловской громады Николаевского района. По неустановленной причине загорелась солома в тюках.

Напомним, что за сутки 8 сентября российские войска обстреливали населенные пункты Николаевского и Баштанского районов.

Сообщалось, что 9 августа, в очередной раз под российские обстрелы попало Галицыновское лесное урочище под Николаевом.

11 августа россияне обстреляли Балабановский лес, уничтожено 14,5 га территории.