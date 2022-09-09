Российская армия 9 сентября нанесла авиаудар по больнице Великописаревской громады Сумской области. Есть пострадавшие, их количество выясняется.

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий.

- Россияне продолжают цинично обстреливать гражданскую инфраструктуру Сумщины - сегодня после 9 утра российская вражеская авиация, не пересекая границу Украины, обстреляла больницу, - заявил он.

Помещение разрушено. Минувшей ночью враг бил по Сумской области минометами. Авиаудары по Сумской области россияне совершали несколько раз весной и в июне.

Напомним, что за сутки 8 сентября российские войска обстреливали населенные пункты Николаевского и Баштанского районов.