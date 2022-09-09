На юге Вооруженные силы Украины 9 сентября ликвидировали еще 11 захватчиков и уничтожили 5 единиц боевой техники в районе Дарьевки и моста в районе Новой Каховки.

Об этом сообщил спикер оперативного командования «Юг» Владислав Назаров.

— Авиация Сил обороны по враждебным позициям нанесла 2 удара, ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 170 огневых задач. Силу огневого контроля ощутили районы сосредоточения живой силы и боевой техники, понтонная переправа в районе Дарьевки и приведенный мост в районе Новой Каховки, отметил полковник Владислав Назаров.

По результатам нанесенных огневых ударов подтверждено уничтожение 11 захватчиков и 5 единиц боевой техники. В частности 2 вражеских танка Т-80, боевой машины десанта и 2 самоходных орудий 203 калибра «Пион».

Владислав Назаров уточнил, что состав и положение корабельной группировки врага в Черном море существенных изменений не претерпели. На боевом дежурстве 3 корабли-ракетоносители, на вооружении которых 24 крылатых ракеты «Калибр». Вероятность нанесения ракетных ударов как с моря, так и с воздуха, и с оккупированной суши остается чрезвычайно высокой.

Штормовое море сохраняет угрозу минной опасности, которой не смог избежать румынский военный корабль, добавил представитель ОК «Юг».

Как сообщалось, за минувшие сутки, 8 сентября, Вооруженные силы Украины уничтожили 650 оккупантов, а с начала российской агрессии — 51 тысячу 900 военных РФ.