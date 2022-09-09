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За минувшие сутки, 8 сентября, Вооруженные силы Украины уничтожили 650 оккупантов, а с начала российской агрессии — 51 тысячу 900 военных РФ.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02 по 09.09 ориентировочно составили:
Наибольшие потери оккупанты понесли на Харьковском и Донецком направлениях.
Ранее сообщалось, что вчера, 8 сентября, в Херсонской области Вооруженные силы Украины ударили по складам, скоплениям и переправам оккупантов.
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За минувшие сутки, 8 сентября, Вооруженные силы Украины уничтожили 650 оккупантов, а с начала российской агрессии — 51 тысячу 900 военных РФ.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02 по 09.09 ориентировочно составили:
Наибольшие потери оккупанты понесли на Харьковском и Донецком направлениях.
Ранее сообщалось, что вчера, 8 сентября, в Херсонской области Вооруженные силы Украины ударили по складам, скоплениям и переправам оккупантов.