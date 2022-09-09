За минувшие сутки, 8 сентября, Вооруженные силы Украины уничтожили 650 оккупантов, а с начала российской агрессии — 51 тысячу 900 военных РФ.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02 по 09.09 ориентировочно составили:

личного состава – около 51900 (+650) человек ликвидировано,

танков ‒ 2122 (+10) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4575 (+18) ед,

артиллерийских систем - 1237 (+11) ед,

РСЗО - 306 (+1) ед,

средств ПВО ‒ 159 (+0) ед,

самолетов - 239 (+0) ед,

вертолетов - 211 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 888 (+4),

крылатых ракет ‒ 214 (+0),

кораблей/катеров ‒ 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3399 (+55) ед,

специальной техники – 114 (+4).

Наибольшие потери оккупанты понесли на Харьковском и Донецком направлениях.