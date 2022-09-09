Приезд миссии МАГАТЭ на оккупированную Запорожскую АЭС ничего не исправил, российская армия продолжает творить беспредел.

Об этом законный мэр Энергодара Дмитрий Орлов рассказал норвежским журналистам.

Мэр подтвердил, что Энергодар продолжают обстреливать именно россияне, также захватчики не останавливаются в издевательстве над местным населением и давлением на сотрудников ЗАЭС.

— Стрельба не прекращается. Сегодня снова обстреляли здание, где расположена городская администрация. Также была повреждена инфраструктура города. По всему городу было слышно стрельбу и взрывы, поэтому стрельба продолжается и днем, и ночью. Это, естественно, порождает страх у населения, — говорит мэр.

Хотя от приезда МАГАТЭ были большие ожидания, но они не оправдались, потому что россияне игнорируют международную организацию.

— Но хуже всего то, что российские оккупанты используют АЭС как своеобразный форт для наступления на подконтрольные Украине территории, — подытожил Дмитрий Орлов.

Политик также добавил, что оккупанты в некоторых случаях не позволяют украинцам выехать на территорию, подконтрольную ВСУ.

– Мы видели примеры, когда люди получали ранения, пытаясь выбраться, и, к сожалению, у нас были даже убитые люди, – признал он.

Сегодня сообщалось, что МАГАТЭ готовит резолюцию по ситуации на Запорожской АЭС. В документе агентство хочет призвать Россию прекратить боевые действия вокруг станции.