В Киевской области был задержан глава военной райадминистрации, который требовал с волонтеров деньги за внесение в систему «Путь», которая позволяет им пересекать украинскую границу.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
«При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры разоблачен и задержан начальник одной из районных военных администраций Киевской области и его советник по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, они наладили схему вымогательства неправомерной выгоды с представителей благотворительных организаций за внесение данных о водителях в информационную базу, что дает возможность беспрепятственного выезда за границу.
В ходе контроля за совершением преступления начальника военной администрации и его советник был задержан после получения 350 тысяч гривен.
В настоящее время задержанным доложено о подозрении, решается вопрос об избрании мер.
Напомним, в Киеве руководитель благотворительной организации продавала бронежилеты, приобретенные за донаты.
Также сообщалось, что в Николаеве за госпизмену будут судить бывшего руководителя окружной прокуратуры Геннадия Германа.
Во время допроса предатель признал свою преступную деятельность и дал соответствующие показания.
Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что Геннадий Герман, задержанный по подозрению в госизмене, заслуживает пожизненного заключения.
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В Киевской области был задержан глава военной райадминистрации, который требовал с волонтеров деньги за внесение в систему «Путь», которая позволяет им пересекать украинскую границу.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
«При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры разоблачен и задержан начальник одной из районных военных администраций Киевской области и его советник по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, они наладили схему вымогательства неправомерной выгоды с представителей благотворительных организаций за внесение данных о водителях в информационную базу, что дает возможность беспрепятственного выезда за границу.
В ходе контроля за совершением преступления начальника военной администрации и его советник был задержан после получения 350 тысяч гривен.
В настоящее время задержанным доложено о подозрении, решается вопрос об избрании мер.
Напомним, в Киеве руководитель благотворительной организации продавала бронежилеты, приобретенные за донаты.
Также сообщалось, что в Николаеве за госпизмену будут судить бывшего руководителя окружной прокуратуры Геннадия Германа.
Во время допроса предатель признал свою преступную деятельность и дал соответствующие показания.
Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что Геннадий Герман, задержанный по подозрению в госизмене, заслуживает пожизненного заключения.