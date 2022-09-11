В Киевской области был задержан глава военной райадминистрации, который требовал с волонтеров деньги за внесение в систему «Путь», которая позволяет им пересекать украинскую границу.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

«При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры разоблачен и задержан начальник одной из районных военных администраций Киевской области и его советник по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, они наладили схему вымогательства неправомерной выгоды с представителей благотворительных организаций за внесение данных о водителях в информационную базу, что дает возможность беспрепятственного выезда за границу.

В ходе контроля за совершением преступления начальника военной администрации и его советник был задержан после получения 350 тысяч гривен.

В настоящее время задержанным доложено о подозрении, решается вопрос об избрании мер.

Напомним, в Киеве руководитель благотворительной организации продавала бронежилеты, приобретенные за донаты.

Также сообщалось, что в Николаеве за госпизмену будут судить бывшего руководителя окружной прокуратуры Геннадия Германа.

Во время допроса предатель признал свою преступную деятельность и дал соответствующие показания.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что Геннадий Герман, задержанный по подозрению в госизмене, заслуживает пожизненного заключения.