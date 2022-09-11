С начала сентября ВСУ вернули под контроль Украины более 3000 кв. км территорий.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

— На Харьковском направлении мы начали продвигаться не только к югу и востоку, но и к северу. До выхода на государственную границу остается 50 км, - отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Он показал фото результатов работы нескольких подразделений Вооруженных сил.

— В тесном взаимодействии они освободили села Байрак, Новая Гусаровка, Щуровка и Ольховатка. Захват мощных укрепрайонов российских войск, которые они гордо назвали «Москва», «Омск» и «Питер», позволили развернуть контрнаступление на Балаклею, Изюм и Купянск, — добавил Валерий Залужный.

Валерий Залужный написал, что гордится украинскими воинами.

— Горжусь и благодарен каждому украинскому военнослужащему. Имею за честь бороться бок о бок с вами. Вечная Память павших в боях за Украину! — подытожил Валерий Залужный.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины в Харьковской области прорвали линии оккупантов на глубину до 70 километров. Ожидается, что украинские силы могут полностью уволить Изюм уже через 48 часов.