На пункте пропуска в Станице Луганской наблюдается очередь протяженностью 12 километров. Оккупанты бегут в сторону Луганска и России.

Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в комментарии РБК-Украина.

— Мы фиксируем очень много техники подбитой на трассах находящейся, скорее всего, оттягивают где-то с Изюмского направления. Партизанское движение больше стало активным, потому что и в Кременной, и в Старобельском районе поднимали над админзданиями или на электробашнях украинские флаги и, кстати, их не снимали, или оккупанты уехали, или коллаборанты боятся. Более того, мы же фиксируем, что они убегают в сторону Луганска и в сторону Российской Федерации, – рассказал Сергей Гайдай.

По словам Сергея Гайдая, сейчас план — окончательно отразить Изюм и Лиман, а затем взяться за деоккупацию Луганской области с той стороны как раз на Сватово, Кременную, Рубежное.

— И уже достаточно мощно будем, я уверен, освобождать Луганскую область, потому что негде там закрепиться, таких мест нет. Эти наши города они полностью разрушили, когда шли в наступление. Поэтому я не вижу, где они там будут закрепляться, за что цепляться? – добавил Сергей Гайдай.

Сообщалось, что с начала сентября ВСУ вернули под контроль Украины более 3000 кв. км территорий.