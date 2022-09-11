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На пункте пропуска в Станице Луганской наблюдается очередь протяженностью 12 километров. Оккупанты бегут в сторону Луганска и России.
Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в комментарии РБК-Украина.
— Мы фиксируем очень много техники подбитой на трассах находящейся, скорее всего, оттягивают где-то с Изюмского направления. Партизанское движение больше стало активным, потому что и в Кременной, и в Старобельском районе поднимали над админзданиями или на электробашнях украинские флаги и, кстати, их не снимали, или оккупанты уехали, или коллаборанты боятся. Более того, мы же фиксируем, что они убегают в сторону Луганска и в сторону Российской Федерации, – рассказал Сергей Гайдай.
По словам Сергея Гайдая, сейчас план — окончательно отразить Изюм и Лиман, а затем взяться за деоккупацию Луганской области с той стороны как раз на Сватово, Кременную, Рубежное.
— И уже достаточно мощно будем, я уверен, освобождать Луганскую область, потому что негде там закрепиться, таких мест нет. Эти наши города они полностью разрушили, когда шли в наступление. Поэтому я не вижу, где они там будут закрепляться, за что цепляться? – добавил Сергей Гайдай.
Сообщалось, что с начала сентября ВСУ вернули под контроль Украины более 3000 кв. км территорий.
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На пункте пропуска в Станице Луганской наблюдается очередь протяженностью 12 километров. Оккупанты бегут в сторону Луганска и России.
Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в комментарии РБК-Украина.
— Мы фиксируем очень много техники подбитой на трассах находящейся, скорее всего, оттягивают где-то с Изюмского направления. Партизанское движение больше стало активным, потому что и в Кременной, и в Старобельском районе поднимали над админзданиями или на электробашнях украинские флаги и, кстати, их не снимали, или оккупанты уехали, или коллаборанты боятся. Более того, мы же фиксируем, что они убегают в сторону Луганска и в сторону Российской Федерации, – рассказал Сергей Гайдай.
По словам Сергея Гайдая, сейчас план — окончательно отразить Изюм и Лиман, а затем взяться за деоккупацию Луганской области с той стороны как раз на Сватово, Кременную, Рубежное.
— И уже достаточно мощно будем, я уверен, освобождать Луганскую область, потому что негде там закрепиться, таких мест нет. Эти наши города они полностью разрушили, когда шли в наступление. Поэтому я не вижу, где они там будут закрепляться, за что цепляться? – добавил Сергей Гайдай.
Сообщалось, что с начала сентября ВСУ вернули под контроль Украины более 3000 кв. км территорий.