В ходе освобождения временно оккупированных территорий Харьковской области ВСУ захватили как трофей российские беспилотники «Орлан-10» и сопутствующее оборудование.

Об этом сообщил Павел Кащук.

Особые усилия к этому приложил 8-й полк Сил специальных операций и спецгруппы снайперов «Десна».

— В новые поставки по программе Жест доброй воли от 15 бригады армейской авиации в России были включены в т.ч. комплексы Орлан-10, включая наземные станции, антенны и заводскую документацию, – написал с иронией Павел Кашчук.

Он отметил, что совсем скоро может произойти так, что российская армия фактически потеряет свои массовые беспилотники — «Орлан-10».

— То есть совсем скоро вторая (но это не точно) армия фактически потеряет свои самые массовые беспилотники. Они станут еще более легкой добычей для наших РЭБ и РЭР, как и их экипажи на земле во время работы для ракет Хаймарс! Похоже, что точные координаты наземок можно снять с сигнала. Победа становится еще ближе! – сообщил он.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины в Харьковской области прорвали линии оккупантов на глубину до 70 километров. Ожидается, что украинские силы могут полностью уволить Изюм уже через 48 часов.