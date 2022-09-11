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В ходе освобождения временно оккупированных территорий Харьковской области ВСУ захватили как трофей российские беспилотники «Орлан-10» и сопутствующее оборудование.
Об этом сообщил Павел Кащук.
Особые усилия к этому приложил 8-й полк Сил специальных операций и спецгруппы снайперов «Десна».
— В новые поставки по программе Жест доброй воли от 15 бригады армейской авиации в России были включены в т.ч. комплексы Орлан-10, включая наземные станции, антенны и заводскую документацию, – написал с иронией Павел Кашчук.
Он отметил, что совсем скоро может произойти так, что российская армия фактически потеряет свои массовые беспилотники — «Орлан-10».
— То есть совсем скоро вторая (но это не точно) армия фактически потеряет свои самые массовые беспилотники. Они станут еще более легкой добычей для наших РЭБ и РЭР, как и их экипажи на земле во время работы для ракет Хаймарс! Похоже, что точные координаты наземок можно снять с сигнала. Победа становится еще ближе! – сообщил он.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины в Харьковской области прорвали линии оккупантов на глубину до 70 километров. Ожидается, что украинские силы могут полностью уволить Изюм уже через 48 часов.
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В ходе освобождения временно оккупированных территорий Харьковской области ВСУ захватили как трофей российские беспилотники «Орлан-10» и сопутствующее оборудование.
Об этом сообщил Павел Кащук.
Особые усилия к этому приложил 8-й полк Сил специальных операций и спецгруппы снайперов «Десна».
— В новые поставки по программе Жест доброй воли от 15 бригады армейской авиации в России были включены в т.ч. комплексы Орлан-10, включая наземные станции, антенны и заводскую документацию, – написал с иронией Павел Кашчук.
Он отметил, что совсем скоро может произойти так, что российская армия фактически потеряет свои массовые беспилотники — «Орлан-10».
— То есть совсем скоро вторая (но это не точно) армия фактически потеряет свои самые массовые беспилотники. Они станут еще более легкой добычей для наших РЭБ и РЭР, как и их экипажи на земле во время работы для ракет Хаймарс! Похоже, что точные координаты наземок можно снять с сигнала. Победа становится еще ближе! – сообщил он.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины в Харьковской области прорвали линии оккупантов на глубину до 70 километров. Ожидается, что украинские силы могут полностью уволить Изюм уже через 48 часов.