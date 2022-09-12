Партизаны в Херсоне нанесли удар по коллаборантке Татьяне Томилиной, которую россияне объявили «ректором Херсонского государственного университета».

Об успешной акции движения Сопротивления сообщил журналист Константин Рыженко.

Изменница получила тяжелое ранение, ее доставили в реанимацию, еще один оккупант погиб.

По данным источников издания «МОСТ», в квартире Томилиной произошел взрыв.

Только сегодня чешский посол отмечал результативность партизанских действий на юге Украины.