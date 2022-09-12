Партизаны в Херсоне нанесли удар по коллаборантке Татьяне Томилиной, которую россияне объявили «ректором Херсонского государственного университета».
Об успешной акции движения Сопротивления сообщил журналист Константин Рыженко.
Изменница получила тяжелое ранение, ее доставили в реанимацию, еще один оккупант погиб.
По данным источников издания «МОСТ», в квартире Томилиной произошел взрыв.
Только сегодня чешский посол отмечал результативность партизанских действий на юге Украины.
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Партизаны в Херсоне нанесли удар по коллаборантке Татьяне Томилиной, которую россияне объявили «ректором Херсонского государственного университета».
Об успешной акции движения Сопротивления сообщил журналист Константин Рыженко.
Изменница получила тяжелое ранение, ее доставили в реанимацию, еще один оккупант погиб.
По данным источников издания «МОСТ», в квартире Томилиной произошел взрыв.
Только сегодня чешский посол отмечал результативность партизанских действий на юге Украины.