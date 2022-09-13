Представители российской захватнической власти срочно эвакуируют свои семьи из временно оккупированного Крыма и юга Украины.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

— Успешные действия защитников Украины заставляют так называемую власть временно оккупированного Крыма и юга нашего государства срочно переселять свои семьи на территорию РФ, — говорится в сообщении.

По данным разведки, несмотря на попытки россиян заверить население в безопасности пребывания на полуострове, представители захватнической администрации, сотрудники федеральной службы безопасности и командиры некоторых воинских частей тайно от подчиненных пытаются продать свое жилье и срочно вывезти родственников из Крыма.

Установлено также, что оккупанты запретили заключение соглашений по купле-продаже жилья, ввели ограничения на передвижение по крымскому мосту и всячески пытаются закрыть доступ к информации о контрнаступательных действиях защитников Украины.

Ранее сообщалось, что российские войска покинули Киселевку – оперативно важный пункт в Херсонской области.