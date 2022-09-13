Российские войска покинули Киселевку – оперативно важный пункт в Херсонской области.
Об этом свидетельствуют данные Института изучения войны (ISW).
Контрнаступление Украины на юге продолжает оказывать значительное влияние на моральное состояние и военный потенциал России на Юге Украины.
Спутниковые снимки российских позиций в Киселевке, в 15 км северо-западнее Херсона, показывают, что все российские машины, кроме четырех, отошли от предыдущих передовых позиций, что согласуется с слухами о том, что войска так называемой Донецкой Народной Республики («ДНР») ) покинули Киселевку и отошли назад в сторону реки Днепр.
Киселевка является оперативно важным местом для российских войск, поскольку это последний крупный населенный пункт вдоль шоссе E58 и железнодорожной линии между нынешними украинскими позициями и Чернобаевкой, крайней частью Херсонщины.
Очевидный отвод российских войск с этой позиции может поставить под угрозу способность россиян защитить северо-западную окраину Херсона и свидетельствует о том, что российские войска в этом районе испытывают непосредственную угрозу своим позициям.
Успех последних украинских контрнаступательных операций может повлиять на желание и способность российского военного командования своевременно использовать вновь сформированные добровольческие подразделения в Украине.
В Генштабе Украины сообщили, что российское военное командование приостановило отправку новых уже сформировавшихся подразделений в Украину.
Напомним, что с начала полномасштабной войны на предприятиях Украины зафиксировано 555 работников, пострадавших в результате боевых действий . Из них 163 погибли при исполнении трудовых обязанностей.
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Российские войска покинули Киселевку – оперативно важный пункт в Херсонской области.
Об этом свидетельствуют данные Института изучения войны (ISW).
Контрнаступление Украины на юге продолжает оказывать значительное влияние на моральное состояние и военный потенциал России на Юге Украины.
Спутниковые снимки российских позиций в Киселевке, в 15 км северо-западнее Херсона, показывают, что все российские машины, кроме четырех, отошли от предыдущих передовых позиций, что согласуется с слухами о том, что войска так называемой Донецкой Народной Республики («ДНР») ) покинули Киселевку и отошли назад в сторону реки Днепр.
Киселевка является оперативно важным местом для российских войск, поскольку это последний крупный населенный пункт вдоль шоссе E58 и железнодорожной линии между нынешними украинскими позициями и Чернобаевкой, крайней частью Херсонщины.
Очевидный отвод российских войск с этой позиции может поставить под угрозу способность россиян защитить северо-западную окраину Херсона и свидетельствует о том, что российские войска в этом районе испытывают непосредственную угрозу своим позициям.
Успех последних украинских контрнаступательных операций может повлиять на желание и способность российского военного командования своевременно использовать вновь сформированные добровольческие подразделения в Украине.
В Генштабе Украины сообщили, что российское военное командование приостановило отправку новых уже сформировавшихся подразделений в Украину.
Напомним, что с начала полномасштабной войны на предприятиях Украины зафиксировано 555 работников, пострадавших в результате боевых действий . Из них 163 погибли при исполнении трудовых обязанностей.