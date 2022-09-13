Вооруженные силы Украины освободили в Харьковской области от российских войск уже 3800 квадратных км. Число деоккупированных населенных пунктов достигло 300.

Об этом сообщила в эфире телемарафона заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, пишет РБК-Украина.

— Эта операция по освобождению Харьковской области продолжалась несколько дней и она планировалась на несколько дней, и начиная с 6 сентября по сегодняшний день освобождено 3 800 квадратных км, более 300 населенных пунктов и около 150 тысяч наших людей стали свободными от оккупации. Операция продолжается, она распланирована до полного освобождения Харьковской области, - рассказала Анна Маляр.

При этом она не стала разглашать все детали относительно тотального освобождения области и выразила уверенность, что «это произойдет как можно быстрее».

Ранее сообщалось, что украинские военные вошли в город Волчанск Харьковской области, который располагается у границы с Россией.