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Вооруженные силы Украины освободили в Харьковской области от российских войск уже 3800 квадратных км. Число деоккупированных населенных пунктов достигло 300.
Об этом сообщила в эфире телемарафона заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, пишет РБК-Украина.
— Эта операция по освобождению Харьковской области продолжалась несколько дней и она планировалась на несколько дней, и начиная с 6 сентября по сегодняшний день освобождено 3 800 квадратных км, более 300 населенных пунктов и около 150 тысяч наших людей стали свободными от оккупации. Операция продолжается, она распланирована до полного освобождения Харьковской области, - рассказала Анна Маляр.
При этом она не стала разглашать все детали относительно тотального освобождения области и выразила уверенность, что «это произойдет как можно быстрее».
Ранее сообщалось, что украинские военные вошли в город Волчанск Харьковской области, который располагается у границы с Россией.
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Вооруженные силы Украины освободили в Харьковской области от российских войск уже 3800 квадратных км. Число деоккупированных населенных пунктов достигло 300.
Об этом сообщила в эфире телемарафона заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, пишет РБК-Украина.
— Эта операция по освобождению Харьковской области продолжалась несколько дней и она планировалась на несколько дней, и начиная с 6 сентября по сегодняшний день освобождено 3 800 квадратных км, более 300 населенных пунктов и около 150 тысяч наших людей стали свободными от оккупации. Операция продолжается, она распланирована до полного освобождения Харьковской области, - рассказала Анна Маляр.
При этом она не стала разглашать все детали относительно тотального освобождения области и выразила уверенность, что «это произойдет как можно быстрее».
Ранее сообщалось, что украинские военные вошли в город Волчанск Харьковской области, который располагается у границы с Россией.