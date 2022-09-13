Украинские военные вошли в город Волчанск Харьковской области, который располагается у границы с Россией.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Пограничники показали, как убирают из освобожденного города русскую символику.
Напомним, украинские военнослужащие вошли в город Святогорск в Донецкой области.
|
О назначении Ляха главой УСБУ в Черниговской областиДенис Жело
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
Украинские военные вошли в город Волчанск Харьковской области, который располагается у границы с Россией.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Пограничники показали, как убирают из освобожденного города русскую символику.
Напомним, украинские военнослужащие вошли в город Святогорск в Донецкой области.