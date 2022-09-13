Украинские военные вошли в город Волчанск Харьковской области, который располагается у границы с Россией.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Пограничники показали, как убирают из освобожденного города русскую символику.

Напомним, украинские военнослужащие вошли в город Святогорск в Донецкой области.