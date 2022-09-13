Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал контрнаступление украинских войск, в частности Харьковской области, «методически спланированным». Но что будет дальше – прогнозировать рано.

Об этом он сообщил на брифинге в Мехико, передает "Общественное».

Кроме наступления в Херсонской области, ВСУ начали контрнаступление на Харьковщине.

– То, что они сделали, было хорошо методично спланировано, – сказал Энтони Блинкен.

По его словам, контрнаступление стало возможно благодаря поддержке США и других стран. Поскольку наступление еще «на начальной стадии», Блинкен не прогнозирует, к чему оно приведет.

— Мы увидели значительный прогресс украинцев, особенно на северо-востоке. Он является результатом нашей поддержки, но, прежде всего, это результат чрезвычайной отваги и стойкости ВСУ и украинского народа, — подчеркнул госсекретарь.

Несмотря на успехи ВСУ, Россия продолжает держать в Украине значительное количество живой силы, а также техники и вооружения, оккупанты продолжают невыборочные обстрелы.

Как сообщалось, Вооруженные силы Украины освободили в Харьковской области от российских войск уже 3800 квадратных км. Число деоккупированных населенных пунктов достигло 300.