Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал контрнаступление украинских войск, в частности Харьковской области, «методически спланированным». Но что будет дальше – прогнозировать рано.
Об этом он сообщил на брифинге в Мехико, передает "Общественное».
Кроме наступления в Херсонской области, ВСУ начали контрнаступление на Харьковщине.
– То, что они сделали, было хорошо методично спланировано, – сказал Энтони Блинкен.
По его словам, контрнаступление стало возможно благодаря поддержке США и других стран. Поскольку наступление еще «на начальной стадии», Блинкен не прогнозирует, к чему оно приведет.
— Мы увидели значительный прогресс украинцев, особенно на северо-востоке. Он является результатом нашей поддержки, но, прежде всего, это результат чрезвычайной отваги и стойкости ВСУ и украинского народа, — подчеркнул госсекретарь.
Несмотря на успехи ВСУ, Россия продолжает держать в Украине значительное количество живой силы, а также техники и вооружения, оккупанты продолжают невыборочные обстрелы.
Как сообщалось, Вооруженные силы Украины освободили в Харьковской области от российских войск уже 3800 квадратных км. Число деоккупированных населенных пунктов достигло 300.
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Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал контрнаступление украинских войск, в частности Харьковской области, «методически спланированным». Но что будет дальше – прогнозировать рано.
Об этом он сообщил на брифинге в Мехико, передает "Общественное».
Кроме наступления в Херсонской области, ВСУ начали контрнаступление на Харьковщине.
– То, что они сделали, было хорошо методично спланировано, – сказал Энтони Блинкен.
По его словам, контрнаступление стало возможно благодаря поддержке США и других стран. Поскольку наступление еще «на начальной стадии», Блинкен не прогнозирует, к чему оно приведет.
— Мы увидели значительный прогресс украинцев, особенно на северо-востоке. Он является результатом нашей поддержки, но, прежде всего, это результат чрезвычайной отваги и стойкости ВСУ и украинского народа, — подчеркнул госсекретарь.
Несмотря на успехи ВСУ, Россия продолжает держать в Украине значительное количество живой силы, а также техники и вооружения, оккупанты продолжают невыборочные обстрелы.
Как сообщалось, Вооруженные силы Украины освободили в Харьковской области от российских войск уже 3800 квадратных км. Число деоккупированных населенных пунктов достигло 300.