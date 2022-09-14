Двое граждан Украины, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу в обход пункта пропуска «Железнодорожное», задержали пограничники.

Об этом сообщает пресс-служба Измаильского пограничного отряда.

«Интересно то, что пограничный наряд сразу не увидел нарушителей в лесополосе, а лишь почувствовал запах стойких духов от веяния ветра», — говорится в сообщении.

В свое объяснение мужчины рассказали, что в соседней стране живет их родня, а законным способом попасть в них невозможно.

На мужчин призывного возраста составили административные протоколы и направили в суд.

Напомним, Кабмин снял ограничения на количество выездов за границу для людей с инвалидностью и сопровождающих их во время военного положения.