На территории ОРЛО отключен мобильный интернет по распоряжению оккупационной администрации.

Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

— Оккупационные власти Луганщины продолжают утверждать, что якобы на территории региона, или как они говорят «республики», ничего угрожающего не происходит. Только вот на всякий случай в области отключен мобильный Интернет. Как объясняет местный оператор, это распоряжение органов оккупационных властей для обеспечения обороноспособности и безопасности. Раньше они на этих вопросах не акцентировали внимание, – рассказал Сергей Гайдай.

Он добавил, что в то же время очереди на пунктах пропуска уже день не уменьшаются.

— Только на участке трассы Старобельск — Луганск отмечены около трехсот гражданских автомобилей, преимущественно с государственными номерными знаками Харьковской области. Большинство транспортных средств с прицепами, загруженными награбленным имуществом, за рулем российские военные, отметил глава Луганщины.

Вчера днем стало известно, что россияне полностью покинули Кременную в Луганской области, но ВСУ еще не зашли в город.