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Россияне полностью покинули Кременную, но ВСУ еще не вошли в город.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
По его словам, масштабная деоккупация Луганщины начнется с Кременной и Сватового, россияне уже начали стягивать технику ближе к этим городам. Основной удар будет именно там.
— На сегодняшний день Кременная полностью пуста – российская армия город покинула. Там развевается украинское знамя, которое подняли партизаны, — отметил он
По словам Гайдая, несколько похожая ситуация в Старобельске. Однако в Сватово, из которого россияне сначала сбежали, враг снова стоит.
Также глава ОГА призвал наблюдать за ситуацией в Лимане, освобождение которого является ключевым для Луганщины. Вокруг города до сих пор продолжаются бои.
Ранее сообщалось, что украинские военные вошли в город Волчанск Харьковской области, который располагается у границы с Россией.
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Россияне полностью покинули Кременную, но ВСУ еще не вошли в город.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
По его словам, масштабная деоккупация Луганщины начнется с Кременной и Сватового, россияне уже начали стягивать технику ближе к этим городам. Основной удар будет именно там.
— На сегодняшний день Кременная полностью пуста – российская армия город покинула. Там развевается украинское знамя, которое подняли партизаны, — отметил он
По словам Гайдая, несколько похожая ситуация в Старобельске. Однако в Сватово, из которого россияне сначала сбежали, враг снова стоит.
Также глава ОГА призвал наблюдать за ситуацией в Лимане, освобождение которого является ключевым для Луганщины. Вокруг города до сих пор продолжаются бои.
Ранее сообщалось, что украинские военные вошли в город Волчанск Харьковской области, который располагается у границы с Россией.