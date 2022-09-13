Россияне полностью покинули Кременную, но ВСУ еще не вошли в город.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, масштабная деоккупация Луганщины начнется с Кременной и Сватового, россияне уже начали стягивать технику ближе к этим городам. Основной удар будет именно там.

— На сегодняшний день Кременная полностью пуста – российская армия город покинула. Там развевается украинское знамя, которое подняли партизаны, — отметил он

По словам Гайдая, несколько похожая ситуация в Старобельске. Однако в Сватово, из которого россияне сначала сбежали, враг снова стоит.

Также глава ОГА призвал наблюдать за ситуацией в Лимане, освобождение которого является ключевым для Луганщины. Вокруг города до сих пор продолжаются бои.

Ранее сообщалось, что украинские военные вошли в город Волчанск Харьковской области, который располагается у границы с Россией.