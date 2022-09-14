Служба безопасности Украины задержала в Запорожье агентку ФСБ с позывным «007», которая в образе «волонтерки» собирала для врага данные по дислокации подразделений ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

— Контрразведка Службы безопасности Украины задержала российскую агентку в Запорожье. Женщина прибыла в город под «легендой» волонтера, а на самом деле выполняла задачи РФ по выявлению дислокации подразделений ВСУ. Эта жительница временно оккупированного Пологовского района Запорожской области была завербована спецслужбами РФ еще в начале полномасштабного вторжения, — говорится в сообщении.

Как отметили в СБУ, от своего российского «куратора» она получила позывной «007» и инструктаж по разведывательно-подрывной деятельности на территории региона.

Для маскировки своих преступных действий агент представлялась местной волонтером. На временно оккупированной территории она из-за своих личных связей собирала учредительные данные на участников партизанского движения на юге для их дальнейшего обнаружения.

— Следующая враждебная задача агентки была налаживать контакты с украинскими защитниками, чтобы установить места дислокации и перемещения подразделений ВСУ. Для этого она выехала с временно оккупированной территории в Запорожье. Полученные координаты, а также данные о количестве личного состава и техники сил обороны она планировала передавать оккупантам через специально созданный анонимный Телеграмм-канал, — говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ своевременно разоблачили и нейтрализовали злоумышленницу. Женщине сообщили о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что сотрудники СБУ задержали еще двух агентов российских спецслужб в Николаевской области. Один из них собирал и передавал россиянам информацию о расположении и перемещении подразделений ВСУ по региону.