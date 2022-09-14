Российские военные снова вернулись в город Кременная Луганской области, который полностью оставили накануне.

Об этом заявил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

— Уже испуганные оккупанты прибежали в Кременную, срывали все флаги и умышленно показывают, что они вернулись, что они есть. Я думаю, что это временно, – сказал Сергей Гайдай.

По словам главы региона, люди настолько одушевились успехами в Харьковской области, успехами партизанского движения, поднятием флагов в разных регионах - и в Сватовом, и в Кременной, в Старобельском районе, что россияне начинают карательные операции.

— Отключают интернет, намеренно показывая, что их присутствие есть, и делайте вид, что вы не видите километровые очереди на выезд в Луганск или РФ, — рассказал Сергей Гайдай.

При этом, по словам Гайдая, к контрнаступлению в Луганской области ВСУ еще предстоит подготовиться.

— Я понимаю, что люди после блестящей операции в Харьковской области ждали, чтобы мы записали с вами интервью в Луганске, но будем реалистами, этого, к сожалению, не будет, хотя всем нам этого очень хочется. Все же нужно подготовить контрнаступление и провести его также хорошо, как поступил генерал Сырский в Харьковской области, — сказал Сергей Гайдай.

Ранее сообщалось, что во время оккупации Балаклеи захватчики в отделе полиции устраивали тюрьму, где пытали граждан.