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Силы специальных операций опубликовали видео уничтожение пулеметного расчета врага по противотанковой установке.
Об этом свидетельствует видео ССО.
«Операторы ССО Украины по противотанковой установке уничтожили вражеских бойцов. Для этого понадобилось несколько секунд и один точный выстрел, сделанный специалистом. Весь процесс утилизации противника попал на камеру дрона-разведчика воинов ССО », – говорится в сообщении
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Силы специальных операций опубликовали видео уничтожение пулеметного расчета врага по противотанковой установке.
Об этом свидетельствует видео ССО.
«Операторы ССО Украины по противотанковой установке уничтожили вражеских бойцов. Для этого понадобилось несколько секунд и один точный выстрел, сделанный специалистом. Весь процесс утилизации противника попал на камеру дрона-разведчика воинов ССО », – говорится в сообщении
Напомним, Дания будет учить украинских военных на своей земле