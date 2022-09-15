Украинские военные нанесли более 140 ударов по позициям россиян на юге. В частности, оккупанты были атакованы под Херсоном.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг ».

- За ночь ракетно-артиллерийскими подразделениями войск Сил обороны выполнено более 140 огневых задач, в том числе по району сосредоточения живой силы и боевой техники врага в пригороде Херсона, - рассказали в командовании.

Подтверждена ликвидация 12 вражеских солдат. При этом было уничтожено семь единиц вражеской автомобильной техники.

Также отмечается, что бойцы ВСУ обеспечивают огневой контроль Каховского моста. Таким образом, россияне не могут отремонтировать и использовать его.

Как сообщалось, в среду, 14 сентября, украинские защитники сбили четыре самолета российских войск: один на восточном фронте и еще три — на южном.