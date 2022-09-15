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Украинские военные нанесли более 140 ударов по позициям россиян на юге. В частности, оккупанты были атакованы под Херсоном.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг ».
- За ночь ракетно-артиллерийскими подразделениями войск Сил обороны выполнено более 140 огневых задач, в том числе по району сосредоточения живой силы и боевой техники врага в пригороде Херсона, - рассказали в командовании.
Подтверждена ликвидация 12 вражеских солдат. При этом было уничтожено семь единиц вражеской автомобильной техники.
Также отмечается, что бойцы ВСУ обеспечивают огневой контроль Каховского моста. Таким образом, россияне не могут отремонтировать и использовать его.
Как сообщалось, в среду, 14 сентября, украинские защитники сбили четыре самолета российских войск: один на восточном фронте и еще три — на южном.
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Украинские военные нанесли более 140 ударов по позициям россиян на юге. В частности, оккупанты были атакованы под Херсоном.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг ».
- За ночь ракетно-артиллерийскими подразделениями войск Сил обороны выполнено более 140 огневых задач, в том числе по району сосредоточения живой силы и боевой техники врага в пригороде Херсона, - рассказали в командовании.
Подтверждена ликвидация 12 вражеских солдат. При этом было уничтожено семь единиц вражеской автомобильной техники.
Также отмечается, что бойцы ВСУ обеспечивают огневой контроль Каховского моста. Таким образом, россияне не могут отремонтировать и использовать его.
Как сообщалось, в среду, 14 сентября, украинские защитники сбили четыре самолета российских войск: один на восточном фронте и еще три — на южном.