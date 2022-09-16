Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщает, что водоснабжение в городе было стабилизировано.

По его словам, на гидротехнических сооружениях города продолжаются работы по ликвидации последствий ракетных ударов.

Также Александр Вилкул сообщил, что в Криворожском районе ночью войска РФ обстреляли Зеленодольскую громаду. В Никопольском районе – Никополь, Красногригорьевскую и Марганецкую громады.

- В Никополе ранена 57-летняя женщина. Повреждены 11 многоэтажных и частных домов, лицей, детский сад, центр социального обслуживания, несколько предприятий, газопроводы и электропередачи. В Красногригорьевской громаде повреждены многоэтажки и магазин. Без потерь, – сообщил он.

Напомним, что к вечеру 14 сентября российские военные нанесли ракетный удар по Кривому Рогу и повредили гидротехнические сооружения.