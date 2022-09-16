В пятницу, 16 сентября, во временно подконтрольном РФ Бердянске Запорожской области был ликвидирован заместитель главы оккупационной администрации Олег Бойко.

Об этом сообщил у себя в Telegram-канале спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

По его словам, кроме Бойко, убита и его жена Людмила, которая руководила подготовкой к псевдо-референдуму по «присоединению» к РФ.

Как заявил представитель оккупационной администрации Владимир Рогов в своем Telegram-канале, Олег и Людмила Бойко были убиты у своего гаража в микрорайоне Колония сегодня, 16 сентября.

— Проводятся следственные действия. Детали происшествия уточняются, сообщает Рогов.

Обвиняет в совершенном коллаборационисте «киевский режим».

Следует напомнить, что до войны Олег Бойко был действующим депутатом Бердянского городского совета, а затем начал сотрудничать с российскими захватчиками.

Как известно, в центре оккупированного Луганска в здании так называемой генпрокуратуры ЛНР 16 сентября прогремел взрыв. Гибель «генпрокурора» так называемой «ЛНР» Сергея Горенко и его заместительницы Екатерины Стегленко подтвердил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай. Он подчеркнул, что взрыв произошел внутри здания оккупационной Генеральной прокуратуры.