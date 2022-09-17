Сегодня ночью вражеские РСЗО и тяжелая артиллерия методически били по Никопольской, Марганецкой и Мировской громадах Днепропетровской области.

Целенаправленное уничтожение гражданской инфраструктуры в телеграмме подтвердил глава ОВА Валентин Резниченко.

— Враг атаковал шесть раз – выпустил на мирные города и села более 90 смертоносных снарядов. Предварительно люди не пострадали. Изуродованные дома, автомобили, лицей, цех промышленного предприятия, газопроводы и линии электропередач. В одном из сел Мировской громады исчезла связь. Масштабы разрушений уточняются, - говорится в сообщении.

В других местах региона доносилась сирена, но они избежали российских атак.

Вчера сообщалось, что противовоздушная оборона Воздушного командования «Восток» уничтожила три крылатых ракеты «Искандер-К».





