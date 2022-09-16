В пятницу, 16 сентября, около 14:00 в Днепропетровской области, противовоздушной обороной Воздушного командования «Восток» Воздушных Сил уничтожены три крылатые ракеты «Искандер-К».

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

Также был уничтожен один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) оперативно-тактического уровня «Орлан-10».

Ранее сообщалось, что в Бердянске убит заместитель председателя оккупационной администрации и его жена, которая готовила псевдореферендум

Также известно, что в центре оккупированного Луганска в здании так называемой генпрокуратуры ЛНР 16 сентября прогремел взрыв. Гибель «генпрокурора» так называемой «ЛНР» Сергея Горенко и его заместительницы Екатерины Стегленко подтвердил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай. Он подчеркнул, что взрыв произошел внутри здания оккупационной Генеральной прокуратуры.