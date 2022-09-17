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Село возле города Запорожья пережило российский ракетный удар, информация о пострадавших до сих пор собирается.
Об этом сообщил сообщил глава ОВА Александр Старух.
Степень разрушений уточняется.
— Враг нанес ракетный удар по селу недалеко от Запорожья, — признал руководитель региона.
Этой же ночью русские РСЗО и артиллерия разрушали Никопольщину.
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Село возле города Запорожья пережило российский ракетный удар, информация о пострадавших до сих пор собирается.
Об этом сообщил сообщил глава ОВА Александр Старух.
Степень разрушений уточняется.
— Враг нанес ракетный удар по селу недалеко от Запорожья, — признал руководитель региона.
Этой же ночью русские РСЗО и артиллерия разрушали Никопольщину.