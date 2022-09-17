Село возле города Запорожья пережило российский ракетный удар, информация о пострадавших до сих пор собирается.

Об этом сообщил сообщил глава ОВА Александр Старух.

Степень разрушений уточняется.

— Враг нанес ракетный удар по селу недалеко от Запорожья, — признал руководитель региона.

Этой же ночью русские РСЗО и артиллерия разрушали Никопольщину.