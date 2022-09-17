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Сегодня утром Славянская тепловая электростанция подверглась российским обстрелам, на территории объекта начался пожар.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
На станции частично пострадало оборудование. Спасатели тушат пожар.
— Оккупанты умышленно целят по инфраструктурным объектам области, пытаясь нанести как можно больше вреда прежде всего мирному населению, — подчеркнул руководитель региона.
Вчера Пентагон проинформировал, что Украина получит в распоряжение системы ПВО NASAMS до конца осени.
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Сегодня утром Славянская тепловая электростанция подверглась российским обстрелам, на территории объекта начался пожар.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
На станции частично пострадало оборудование. Спасатели тушат пожар.
— Оккупанты умышленно целят по инфраструктурным объектам области, пытаясь нанести как можно больше вреда прежде всего мирному населению, — подчеркнул руководитель региона.
Вчера Пентагон проинформировал, что Украина получит в распоряжение системы ПВО NASAMS до конца осени.