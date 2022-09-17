«Днровцы» и «лнровцы» мародерили все время, пока контролировали село Князевка в Херсонской области, затем их выбили оттуда ВСУ.

Местные рассказали, при каких условиях они пережили оккупацию.

Согласно свидетельствам жителей села, в населенный пункт зашли и россияне, и буряты, но в большинстве своем это были боевики «Л/ДНР ». Они ходили по домам, чтобы отобрать еду и ценные вещи. Приходили по несколько раз, чтобы присвоить все.

— Это не люди, которые к нам пришли… Не знаю, как их назвать, — сдерживая слезы, сказал мужчина из Князевки. — Хотели развлечений, молодых девушек. Хотела бы им всем пожелать, чтобы они почувствовали то же, что и мы, — добавила его односельчанка.

Напомним, датские журналисты были одними из первых представителей прессы, которые добрались до недавно освобожденного села Высокополье Херсонской области, чтобы получить свидетельства о российской оккупации от местных.