|Швидкість вітру:
|6.1 м/с
|Схід сонця:
|06:31
|Захід сонця:
|19:01
|Температура завтра:
|+25 C°
|Швидкість вітру:
|0 м/с
|Схід сонця:
|06:35
|Захід сонця
|19:09
|Температура завтра:
|+16 C°
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|USD
|39.5 грн
|39.9 грн
|EUR
|39 грн
|39.95 грн
«Днровцы» и «лнровцы» мародерили все время, пока контролировали село Князевка в Херсонской области, затем их выбили оттуда ВСУ.
Местные рассказали, при каких условиях они пережили оккупацию.
Согласно свидетельствам жителей села, в населенный пункт зашли и россияне, и буряты, но в большинстве своем это были боевики «Л/ДНР ». Они ходили по домам, чтобы отобрать еду и ценные вещи. Приходили по несколько раз, чтобы присвоить все.
— Это не люди, которые к нам пришли… Не знаю, как их назвать, — сдерживая слезы, сказал мужчина из Князевки.
— Хотели развлечений, молодых девушек. Хотела бы им всем пожелать, чтобы они почувствовали то же, что и мы, — добавила его односельчанка.
Напомним, датские журналисты были одними из первых представителей прессы, которые добрались до недавно освобожденного села Высокополье Херсонской области, чтобы получить свидетельства о российской оккупации от местных.
|
О назначении Ляха главой УСБУ в Черниговской областиДенис Жело
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
«Днровцы» и «лнровцы» мародерили все время, пока контролировали село Князевка в Херсонской области, затем их выбили оттуда ВСУ.
Местные рассказали, при каких условиях они пережили оккупацию.
Согласно свидетельствам жителей села, в населенный пункт зашли и россияне, и буряты, но в большинстве своем это были боевики «Л/ДНР ». Они ходили по домам, чтобы отобрать еду и ценные вещи. Приходили по несколько раз, чтобы присвоить все.
— Это не люди, которые к нам пришли… Не знаю, как их назвать, — сдерживая слезы, сказал мужчина из Князевки.
— Хотели развлечений, молодых девушек. Хотела бы им всем пожелать, чтобы они почувствовали то же, что и мы, — добавила его односельчанка.
Напомним, датские журналисты были одними из первых представителей прессы, которые добрались до недавно освобожденного села Высокополье Херсонской области, чтобы получить свидетельства о российской оккупации от местных.