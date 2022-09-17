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В обеденное время 17 сентября российская армия атаковала Чугуев в Харьковской области ракетами.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Сначала была информация, что ранения получила 11-летняя девочка и ее доставили в медучреждение, но через некоторое время поступило известие о ее смерти. Ребенок скончался в больнице от полученных травм.
Также сообщается, что в Чугуеве есть попадания по критической инфраструктуре.
Как сообщалось утром, в эту ночь российские РСЗО и артиллерия разрушали Никопольщину.
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В обеденное время 17 сентября российская армия атаковала Чугуев в Харьковской области ракетами.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Сначала была информация, что ранения получила 11-летняя девочка и ее доставили в медучреждение, но через некоторое время поступило известие о ее смерти. Ребенок скончался в больнице от полученных травм.
Также сообщается, что в Чугуеве есть попадания по критической инфраструктуре.
Как сообщалось утром, в эту ночь российские РСЗО и артиллерия разрушали Никопольщину.