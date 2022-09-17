В обеденное время 17 сентября российская армия атаковала Чугуев в Харьковской области ракетами.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Сначала была информация, что ранения получила 11-летняя девочка и ее доставили в медучреждение, но через некоторое время поступило известие о ее смерти. Ребенок скончался в больнице от полученных травм.

Также сообщается, что в Чугуеве есть попадания по критической инфраструктуре.

Как сообщалось утром, в эту ночь российские РСЗО и артиллерия разрушали Никопольщину.