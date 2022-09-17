Сегодня вблизи Мелитополя движение сопротивления обезвредило колею в Крым, через которую российские формирования возили оружие и топливо.

Об успешной диверсии написало издание РИА-Мелитополь.

На месте взрыва российские военные устроили досмотр всех машин, велосипедистов и пешеходов.

— Взрыв на своих пропагандистских каналах подтвердили сами оккупанты, назвав работу партизан «ударом украинских боевиков» Погибших и пострадавших нет. В результате работы мелитопольского сопротивления разрушены приемно-отправочный путь, рабочий белянок станции Низяны, а также повреждены 25 шпал и плеть пути, — рассказали журналисты.

Вчера в Бердянске был ликвидирован заместитель председателя оккупационной администрации и его жена, которая готовила псевдореферендум.