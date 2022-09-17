ВСУ записали на свой счет ликвидацию более 180 захватчиков одним ударом в Херсоне.

Удачное попадание описал Генштаб.

Российские формирования 10 сентября были захвачены врасплох на ООО «Алкоресурс», где они жили и держали военную технику.

— Подразделения Росгвардии и ФСБ пять дней разбирали завалы и доставали тела погибших, пытаясь скрыть потери, — добавили детали в Генеральном штабе.

Напомним, что в Херсоне произошел взрыв в здании административного суда , захваченном россиянами. В ней оккупанты разместили свою «комендатуру».