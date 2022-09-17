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ВСУ записали на свой счет ликвидацию более 180 захватчиков одним ударом в Херсоне.
Удачное попадание описал Генштаб.
Российские формирования 10 сентября были захвачены врасплох на ООО «Алкоресурс», где они жили и держали военную технику.
— Подразделения Росгвардии и ФСБ пять дней разбирали завалы и доставали тела погибших, пытаясь скрыть потери, — добавили детали в Генеральном штабе.
Напомним, что в Херсоне произошел взрыв в здании административного суда , захваченном россиянами. В ней оккупанты разместили свою «комендатуру».
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ВСУ записали на свой счет ликвидацию более 180 захватчиков одним ударом в Херсоне.
Удачное попадание описал Генштаб.
Российские формирования 10 сентября были захвачены врасплох на ООО «Алкоресурс», где они жили и держали военную технику.
— Подразделения Росгвардии и ФСБ пять дней разбирали завалы и доставали тела погибших, пытаясь скрыть потери, — добавили детали в Генеральном штабе.
Напомним, что в Херсоне произошел взрыв в здании административного суда , захваченном россиянами. В ней оккупанты разместили свою «комендатуру».