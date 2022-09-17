От имени Папы Римского с гуманитарной миссией в Украину приехал кардинал Конрад Краевский. При доставке помощи он оказался под обстрелом.

Об этом он рассказал Vatican News.

На одной из остановок колонна попала под прямой огонь, так что всем собравшимся пришлось прятаться.

— Для первого раза в своей жизни я знал, что не знаю, куда бежать... потому что недостаточно бежать, нужно знать, куда идти, — признался кардинал.

Когда угроза отошла, гуманитарная миссия добралась до конечного пункта.

— Несмотря на сложную ситуацию, в конце концов все прошло хорошо, и помощь можно было доставить, как и было запланировано сначала – включая четки, освященные Папой: те, кто их получал, сразу одевали их себе на шею, — написали на новостном сайте о Ватикане..

Как говорил сам понтифик, врач пока запрещает ему поездку в Киев.