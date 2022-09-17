Приблизительно в 20:00 жители оккупированного Херсона начали слышать эхо звуков от стрелкового оружия.

Об этом пишет издание «МОСТ», ссылаясь на свои источники.

— Стрельбу в центре Херсона подтвердили российские пропагандисты. По их информации, стреляли в районе перекрестка улицы Ильиши Кулика и перекрестка Ушакова. Остальные пропагандисты написали о стрельбе в районе железнодорожного вокзала Херсона. Обстоятельства происшествия выясняются, добавили журналисты.

Также роспропаганда опубликовала кадры, где вражеский бронетранспортер ведет огонь в Херсоне, назвав это контртеррористической операцией.

Напомним , Генштаб подтвердил результативный удар в Херсоне с уничтожением десятков россиян.