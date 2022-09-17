Приблизительно в 20:00 жители оккупированного Херсона начали слышать эхо звуков от стрелкового оружия.
Об этом пишет издание «МОСТ», ссылаясь на свои источники.
— Стрельбу в центре Херсона подтвердили российские пропагандисты. По их информации, стреляли в районе перекрестка улицы Ильиши Кулика и перекрестка Ушакова. Остальные пропагандисты написали о стрельбе в районе железнодорожного вокзала Херсона. Обстоятельства происшествия выясняются, добавили журналисты.
Также роспропаганда опубликовала кадры, где вражеский бронетранспортер ведет огонь в Херсоне, назвав это контртеррористической операцией.
Напомним , Генштаб подтвердил результативный удар в Херсоне с уничтожением десятков россиян.
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Приблизительно в 20:00 жители оккупированного Херсона начали слышать эхо звуков от стрелкового оружия.
Об этом пишет издание «МОСТ», ссылаясь на свои источники.
— Стрельбу в центре Херсона подтвердили российские пропагандисты. По их информации, стреляли в районе перекрестка улицы Ильиши Кулика и перекрестка Ушакова. Остальные пропагандисты написали о стрельбе в районе железнодорожного вокзала Херсона. Обстоятельства происшествия выясняются, добавили журналисты.
Также роспропаганда опубликовала кадры, где вражеский бронетранспортер ведет огонь в Херсоне, назвав это контртеррористической операцией.
Напомним , Генштаб подтвердил результативный удар в Херсоне с уничтожением десятков россиян.