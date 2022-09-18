После российских ракетных ударов подтопление жилых домов в Кривом Роге ликвидировано. Было откачано более двух тысяч кубических метров воды.

Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

— По официальной информации Минприроды, качество воды в реке Ингулец возвращается в нормальное состояние. Ситуация контролируется. Госэкоинспекция сообщила, что, как я вчера и говорил, красный цвет воды вызван попаданием в воду железной руды гематита. Пока этот красный пигмент уже оседает и вымывается, — подчеркнул политик.

Он добавил, что состояние воды в Карачуновском водохранилище в норме, согласно проведенным лабораторным исследованиям.

16 сентября у реки Ингулец в пределах Кривого Рога были отобраны пробы воды. Их анализы по 13 показателям свидетельствуют, что качество воды находится в пределах нормативных значений для питьевых нужд.

— Сегодня на ликвидации аварии погиб работник коммунального предприятия «Сансервис», 38-летний парень, выполняя важную задачу, — дополнил председатель ОВА.

Напомним, что к вечеру 14 сентября российские военные нанесли ракетный удар по Кривому Рогу и повредили гидротехнические сооружения.