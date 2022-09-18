В селе Стрелье Харьковской области российские оккупанты попали из танка по гражданскому авто и убили двух женщин.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
В течение суток 17 сентября войска России массированно обстреливали Харьковский, Чугуевский, Купянский и Изюмский районы области. Снаряды разрушили жилые дома и хозяйственные постройки, АЗС, гаражи и производственные объекты. В Купянске пострадала пятиэтажка.
В Купянском районе с ранениями госпитализировали пять человек, в Харьковском – трое раненых. Два человека пострадали в Изюмском районе, один – в Чугуевском.
Напомним, что от полного освобождения бывшего райцентра Высокополье прошло всего несколько дней. За это время на улицах стало больше людей. Военные проводят разминирование, а правоохранители начали документировать преступления оккупантов .
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В селе Стрелье Харьковской области российские оккупанты попали из танка по гражданскому авто и убили двух женщин.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
В течение суток 17 сентября войска России массированно обстреливали Харьковский, Чугуевский, Купянский и Изюмский районы области. Снаряды разрушили жилые дома и хозяйственные постройки, АЗС, гаражи и производственные объекты. В Купянске пострадала пятиэтажка.
В Купянском районе с ранениями госпитализировали пять человек, в Харьковском – трое раненых. Два человека пострадали в Изюмском районе, один – в Чугуевском.
Напомним, что от полного освобождения бывшего райцентра Высокополье прошло всего несколько дней. За это время на улицах стало больше людей. Военные проводят разминирование, а правоохранители начали документировать преступления оккупантов .