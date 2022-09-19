Утром 19 сентября российские войска нанесли еще один ракетный удар по Запорожью.

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух.

По предварительной информации, одна ракета попала в областной центр возле реки Днепр. Информация о пострадавших уточняется.

Также враг совершил обстрел неподалеку от областного центра. Оккупанты попали в одно из сел Запорожского района. Пока что известно об одном пострадавшем.

На местах работают соответствующие профильные службы.

Напомним, после полуночи 19 сентября Николаев подвергся обстрелам. Одна из российских ракет попала во двор частного дома.