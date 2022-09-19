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На Харьковщине за прошедшие сутки, 18 сентября, шесть мирных жителей подорвались на минах, все они госпитализированы с ранениями.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
«После побега оккупантов на освобожденных территориях Харьковщины очень высока минная опасность. За прошедшие сутки на минах взорвались 6 мирных жителей. 2 человека взорвались на авто в Дергачевском районе, еще 2 - в Изюмском, 2 - в Чугуевском. Все они госпитализированы с ранениями», – говорится в сообщении.
Начальник ОВА призвал всех жителей освобожденных территорий быть максимально осторожными, избегать обочин дорог, лесополос и второстепенных дорог. Передвигаться можно только там, где уже проведено разминирование.
Также Олег Синегубов проинформировал, что за прошедшие сутки российские войска обстреливали населенные пункты Харьковщины вдоль линии столкновения и границы с РФ в Купянском, Изюмском, Чугуевском и Харьковском районах. Вражескими обстрелами повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и объекты инфраструктуры.
В результате обстрелов есть пострадавшие. В Купянске ранения получил мальчик 11 лет, в Чугуевском районе с ранениями госпитализирована 65-летняя женщина.
Ранее стало известно, что в селе Стрелече Харьковской области российские оккупанты попали из танка по гражданскому авто и убили двух женщин.
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На Харьковщине за прошедшие сутки, 18 сентября, шесть мирных жителей подорвались на минах, все они госпитализированы с ранениями.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
«После побега оккупантов на освобожденных территориях Харьковщины очень высока минная опасность. За прошедшие сутки на минах взорвались 6 мирных жителей. 2 человека взорвались на авто в Дергачевском районе, еще 2 - в Изюмском, 2 - в Чугуевском. Все они госпитализированы с ранениями», – говорится в сообщении.
Начальник ОВА призвал всех жителей освобожденных территорий быть максимально осторожными, избегать обочин дорог, лесополос и второстепенных дорог. Передвигаться можно только там, где уже проведено разминирование.
Также Олег Синегубов проинформировал, что за прошедшие сутки российские войска обстреливали населенные пункты Харьковщины вдоль линии столкновения и границы с РФ в Купянском, Изюмском, Чугуевском и Харьковском районах. Вражескими обстрелами повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и объекты инфраструктуры.
В результате обстрелов есть пострадавшие. В Купянске ранения получил мальчик 11 лет, в Чугуевском районе с ранениями госпитализирована 65-летняя женщина.
Ранее стало известно, что в селе Стрелече Харьковской области российские оккупанты попали из танка по гражданскому авто и убили двух женщин.